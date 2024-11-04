Депрессия или творческий взрыв? Куда пропал оскандалившийся Паша Техник

После череды скандалов рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) забросил творческую деятельность и пропал с радаров. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артист перестал выступать. Он не исключил, что нежелание исполнителя появляться на публике может быть связано с его психологическим состоянием.

«Ну, как правило, уходят или из-за депрессии, или перед так называемым взрывом творческого начала», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».