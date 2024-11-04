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4 ноября, 09:49

Депрессия или творческий взрыв? Куда пропал оскандалившийся Паша Техник

Продюсер Дворцов: Паша Техник просит за выступление от 300 тысяч рублей

Паша Техник. Обложка © Telegram / system108

Паша Техник. Обложка © Telegram / system108

После череды скандалов рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) забросил творческую деятельность и пропал с радаров. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артист перестал выступать. Он не исключил, что нежелание исполнителя появляться на публике может быть связано с его психологическим состоянием.

«Ну, как правило, уходят или из-за депрессии, или перед так называемым взрывом творческого начала», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

К слову, гонорары у Паши Техника относительно маленькие, хоть он уже давно выходит на сцену. За выступление в Москве артист просит до 300 тысяч рублей, а в регионах ценник может врасти до миллиона, уточнил продюсер.

Упоротый Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов
Упоротый Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов

Ранее Паша Техник пообещал удалить из Сети свои песни с упоминанием наркотиков. Кроме того, исполнитель посоветовал фанатам беречь здоровье и приобщаться к спорту.

Борис Эльфанд
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