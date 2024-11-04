Депрессия или творческий взрыв? Куда пропал оскандалившийся Паша Техник
Продюсер Дворцов: Паша Техник просит за выступление от 300 тысяч рублей
Паша Техник. Обложка © Telegram / system108
После череды скандалов рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) забросил творческую деятельность и пропал с радаров. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артист перестал выступать. Он не исключил, что нежелание исполнителя появляться на публике может быть связано с его психологическим состоянием.
«Ну, как правило, уходят или из-за депрессии, или перед так называемым взрывом творческого начала», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
К слову, гонорары у Паши Техника относительно маленькие, хоть он уже давно выходит на сцену. За выступление в Москве артист просит до 300 тысяч рублей, а в регионах ценник может врасти до миллиона, уточнил продюсер.
Ранее Паша Техник пообещал удалить из Сети свои песни с упоминанием наркотиков. Кроме того, исполнитель посоветовал фанатам беречь здоровье и приобщаться к спорту.