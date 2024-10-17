Паша Техник пообещал удалить из Сети свои песни с упоминанием наркотиков

Паша Техник пообещал удалить из Сети собственные треки, в которых упоминаются запрещённые вещества. Поклонникам скандально известный исполнитель посоветовал беречь здоровье и приобщаться к спорту. Заявление опубликовано в телеграм-канале адвоката Эдуарда Демидова.

Исполнитель Паша Техник пообещал удалить все свои треки с упоминанием запрещённых веществ. Видео © Telegram / Адвокат Демидов

«Я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом, заниматься любыми другими делами. Футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учёбой, семьёй. И ни в коем случае не употреблять наркотики. Потому что наркотики это зло, сам на себе испытал, исправился и желаю вам того же», — сказал исполнитель на видеоролике.

Примечательно, что несколько дней назад общественники в Саратове потребовали отменить концерт исполнителя, который должен был состояться 1 ноября. Связано это с неадекватным поведением и частыми скандальными выходками рэпера.