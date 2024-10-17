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17 октября, 14:05

Паша Техник пообещал удалить из Сети свои песни с упоминанием наркотиков

Паша Техник пообещал удалить из Сети собственные треки, в которых упоминаются запрещённые вещества. Поклонникам скандально известный исполнитель посоветовал беречь здоровье и приобщаться к спорту. Заявление опубликовано в телеграм-канале адвоката Эдуарда Демидова.

Исполнитель Паша Техник пообещал удалить все свои треки с упоминанием запрещённых веществ. Видео © Telegram / Адвокат Демидов

«Я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом, заниматься любыми другими делами. Футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учёбой, семьёй. И ни в коем случае не употреблять наркотики. Потому что наркотики это зло, сам на себе испытал, исправился и желаю вам того же», — сказал исполнитель на видеоролике.

Примечательно, что несколько дней назад общественники в Саратове потребовали отменить концерт исполнителя, который должен был состояться 1 ноября. Связано это с неадекватным поведением и частыми скандальными выходками рэпера.

Упоротый Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов
Упоротый Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов

А ранее Life.ru писал, что Паша Техник потерял свой бизнес из-за долгов, которые он не уплачивал более года. В результате блогер попал под проверку и был исключён из реестра индивидуальных предпринимателей.

Обложка ©

Telegram / Адвокат Демидов

Мария Любицкая
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