В Оренбурге отменили концерт Дианы Арбениной
Руководство СКК «Оренбуржье» отменило концерт Арбениной и «Ночных снайперов»
Диана Арбенина. Обложка © Wikipedia
В Оренбурге решили отменить концерт группы «Ночные снайперы» полсе жалобы Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на поведение Дианы Арбениной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову.
По её словам, выступление Арбениной было отменено, поскольку так решило руководство СКК «Оренбуржье», где артистка планировала дать концерт.
«В канале «Русская община» есть официально опубликованный ответ министерства спорта области. Там говорится, что концерта Арбениной не будет, так как площадка, на которой он планировался, его отменила», — рассказала она.
Однако на площадках всё ещё продаются билеты на это событие, а ранее власти Оренбуржья заявили, что концерт состоится 30 марта. В региональном правительстве отметили, что они не получали от граждан обращений с просьбой отменить выступление. До этого на Диану Арбенину начали «точить зубы» общественники из организации «Офицеры России». Они требовали запретить ей выступать, указывая, что артистка негативно относится к СВО. Кроме того, в 2024 году был отменён её концерт в Омске.