В Оренбурге отменили концерт Дианы Арбениной

В Оренбурге решили отменить концерт группы «Ночные снайперы» полсе жалобы Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на поведение Дианы Арбениной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову.

По её словам, выступление Арбениной было отменено, поскольку так решило руководство СКК «Оренбуржье», где артистка планировала дать концерт.