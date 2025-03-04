Общественники призвали отменить концерт Арбениной в Оренбурге из-за отношения к СВО
«Офицеры России» призвали Паслера отменить концерт Дианы Арбениной в Оренбурге
Диана Арбенина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/_diana_arbenina
Мартовский концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Оренбурге могут отменить. С соответствующим призывом к губернатору региону Денису Паслеру обратилась Общероссийская общественная организация «Офицеры России». Своё обращение общественники мотивировали тем, что артистка демонстративно выражала негатив в отношении специальной военной операции (СВО).
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, к «Офицерам России» обращаются участники, ветераны СВО, а также патриоты. Все они возмущены тем, что Арбенина продолжает давать в России концерты, хотя была замечена в негативном отношении к спецоперации.
В феврале прошлого года концерты «Ночных снайперов» отменяли во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Руководство дворца спорта, в котором было запланировано выступление, сообщило, что площадка будет занята подготовкой к спортивному мероприятию. Осенью был отменён концерт певицы в Омске.