Общественники призвали отменить концерт Арбениной в Оренбурге из-за отношения к СВО

Мартовский концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Оренбурге могут отменить. С соответствующим призывом к губернатору региону Денису Паслеру обратилась Общероссийская общественная организация «Офицеры России». Своё обращение общественники мотивировали тем, что артистка демонстративно выражала негатив в отношении специальной военной операции (СВО).

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, к «Офицерам России» обращаются участники, ветераны СВО, а также патриоты. Все они возмущены тем, что Арбенина продолжает давать в России концерты, хотя была замечена в негативном отношении к спецоперации.