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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 11:21
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Общественники призвали отменить концерт Арбениной в Оренбурге из-за отношения к СВО

«Офицеры России» призвали Паслера отменить концерт Дианы Арбениной в Оренбурге

Диана Арбенина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/_diana_arbenina

Диана Арбенина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/_diana_arbenina

Мартовский концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Оренбурге могут отменить. С соответствующим призывом к губернатору региону Денису Паслеру обратилась Общероссийская общественная организация «Офицеры России». Своё обращение общественники мотивировали тем, что артистка демонстративно выражала негатив в отношении специальной военной операции (СВО).

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, к «Офицерам России» обращаются участники, ветераны СВО, а также патриоты. Все они возмущены тем, что Арбенина продолжает давать в России концерты, хотя была замечена в негативном отношении к спецоперации.

Арбенина рухнула с балкона на концерте в Петербурге и попала на видео
Арбенина рухнула с балкона на концерте в Петербурге и попала на видео

В феврале прошлого года концерты «Ночных снайперов» отменяли во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Руководство дворца спорта, в котором было запланировано выступление, сообщило, что площадка будет занята подготовкой к спортивному мероприятию. Осенью был отменён концерт певицы в Омске.

Никита Никонов
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