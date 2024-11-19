Концерт Дианы Арбениной в Омске отменен
Диана Арбенина. Обложка © Telegram / darbenina
Концерт популярной российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября в Омске, не состоится. Покупатели билетов получили уведомление об отмене мероприятия по «техническим причинам». Об этом заявило издание «Подъём» со ссылкой на представителей концертной площадки «G-Drive Арена».
Представители арены, где должно было пройти выступление, заявили, что не получали билетов на концерт или информации о нем. «"G-Drive Арена" предоставляет только свою площадку для проведения концерта. Все вопросы — к организатору», — заявили в пресс-службе ледовой арены.
Диана Арбенина не комментировала ситуацию. Последний пост в её телеграм-канале посвящен выпуску нового трибьют-альбома. Организаторы концерта также не говорят о причинах его отмены. И в министерстве культуры Омской области подчеркнули, что не имеют отношения к такому решению.
Однако пользователи обратили внимание на обращение «Совета Атаманов Казачьего Народа», направленное губернатору Омской области за два месяца до концерта. В своём письме они потребовали отменить мероприятие из-за политических высказываний Арбениной в 2014 году. После отмены концерта участники организации выразили благодарность властям региона, хотя официального ответа на своё обращение они не получили.
На сайте группы «Ночные снайперы» концерт в Омске по-прежнему числится в списке мероприятий, но приобрести билеты невозможно, так как они якобы распроданы. Ближайшие концерты группы должны пройти в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске.
В феврале концерты «Ночных снайперов» отменяли во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Руководство дворца спорта, в котором было запланировано выступление, сообщило, что площадка будет занята подготовкой к спортивному мероприятию. Напомним, что концерты Арбениной и группы «Ночные снайперы» частично отменяли и в апреле 2023 года.