Концерт Дианы Арбениной в Омске отменен

Концерт популярной российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября в Омске, не состоится. Покупатели билетов получили уведомление об отмене мероприятия по «техническим причинам». Об этом заявило издание «Подъём» со ссылкой на представителей концертной площадки «G-Drive Арена».

Представители арены, где должно было пройти выступление, заявили, что не получали билетов на концерт или информации о нем. «"G-Drive Арена" предоставляет только свою площадку для проведения концерта. Все вопросы — к организатору», — заявили в пресс-службе ледовой арены.

Диана Арбенина не комментировала ситуацию. Последний пост в её телеграм-канале посвящен выпуску нового трибьют-альбома. Организаторы концерта также не говорят о причинах его отмены. И в министерстве культуры Омской области подчеркнули, что не имеют отношения к такому решению.

Однако пользователи обратили внимание на обращение «Совета Атаманов Казачьего Народа», направленное губернатору Омской области за два месяца до концерта. В своём письме они потребовали отменить мероприятие из-за политических высказываний Арбениной в 2014 году. После отмены концерта участники организации выразили благодарность властям региона, хотя официального ответа на своё обращение они не получили.

На сайте группы «Ночные снайперы» концерт в Омске по-прежнему числится в списке мероприятий, но приобрести билеты невозможно, так как они якобы распроданы. Ближайшие концерты группы должны пройти в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске.