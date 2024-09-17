«Она востребована»: Продюсер раскрыл нешуточный размер гонорара Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Ещё недавно популярная российская исполнительница Диана Арбенина вышла из поля зрения фанатов, однако сейчас она активно выступает на корпоративах и берёт за это приличные суммы. Гонорар певицы вместе с группой «Ночные снайперы» по Москве в среднем составляет три миллиона рублей, рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Арбенину вместе с музыкальным коллективом на своих мероприятиях хотят видеть многие заказчики. Группа «сейчас востребована» и не только выступает, но и записывает новые треки.

«Диана сейчас занимается также новыми хитами. Она каждый день присутствует на студии звукозаписи, то есть максимально старается развивать своё творчество», — подчеркнул Дворцов.