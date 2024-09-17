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17 сентября, 10:26

«Она востребована»: Продюсер раскрыл нешуточный размер гонорара Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Продюсер Дворцов: Арбенина и «снайперы» берут за выступление три миллиона рублей

Диана Арбенина Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Диана Арбенина Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Ещё недавно популярная российская исполнительница Диана Арбенина вышла из поля зрения фанатов, однако сейчас она активно выступает на корпоративах и берёт за это приличные суммы. Гонорар певицы вместе с группой «Ночные снайперы» по Москве в среднем составляет три миллиона рублей, рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Арбенину вместе с музыкальным коллективом на своих мероприятиях хотят видеть многие заказчики. Группа «сейчас востребована» и не только выступает, но и записывает новые треки.

«Диана сейчас занимается также новыми хитами. Она каждый день присутствует на студии звукозаписи, то есть максимально старается развивать своё творчество», — подчеркнул Дворцов.

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Напомним, в конце марта Диана Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу. В апреле звезда вместе с группой «Ночные снайперы» выпустила клип о домашнем насилии.

Борис Эльфанд
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