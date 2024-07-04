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4 июля, 07:00

Певица Диана Арбенина сообщила о смерти отца своих 14-летних двойняшек

Диана Арбенина с дочерью Мартой и сыном Артёмом. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Диана Арбенина с дочерью Мартой и сыном Артёмом. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Основательница и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина посетила премьеру документального фильма о самой себе вместе со своими детьми Артёмом и Мартой. Там артистка поделилась печальным известием о смерти их отца.

"Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать", — приводит слова певицы сайт MK.ru.

Личность отца своих 14-летних двойняшек Арбенина до сих пор держит в тайне, однако источники утверждают, что им являлся некий бизнесмен родом из Штатов.

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Ранее певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выпустили новый музыкальный клип на песню "Обоюдное согласие", поднимающую проблему домашнего насилия. Само видео приурочено к премьере нового сезона сериала режиссёра Валерии Гай Германики, где артистка исполнила одну из ролей.

Владимир Озеров
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