Певица Диана Арбенина сообщила о смерти отца своих 14-летних двойняшек
Диана Арбенина с дочерью Мартой и сыном Артёмом. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Основательница и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина посетила премьеру документального фильма о самой себе вместе со своими детьми Артёмом и Мартой. Там артистка поделилась печальным известием о смерти их отца.
"Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать", — приводит слова певицы сайт MK.ru.
Личность отца своих 14-летних двойняшек Арбенина до сих пор держит в тайне, однако источники утверждают, что им являлся некий бизнесмен родом из Штатов.
Ранее певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выпустили новый музыкальный клип на песню "Обоюдное согласие", поднимающую проблему домашнего насилия. Само видео приурочено к премьере нового сезона сериала режиссёра Валерии Гай Германики, где артистка исполнила одну из ролей.