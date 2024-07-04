Певица Диана Арбенина сообщила о смерти отца своих 14-летних двойняшек

Основательница и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина посетила премьеру документального фильма о самой себе вместе со своими детьми Артёмом и Мартой. Там артистка поделилась печальным известием о смерти их отца.

"Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать", — приводит слова певицы сайт MK.ru.

Личность отца своих 14-летних двойняшек Арбенина до сих пор держит в тайне, однако источники утверждают, что им являлся некий бизнесмен родом из Штатов.