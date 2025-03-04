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Регион
4 марта, 19:14

Обращения граждан не поступали: Власти Оренбуржья высказались об отмене концерта Арбениной

Власти Оренбургской области не подтвердили отмену концерта Дианы Арбениной

Диана Арбенина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _diana_arbenina

Диана Арбенина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _diana_arbenina

Органы управления Оренбургской области высказались по поводу ситуации, возникшей в связи с вероятной отменой концерта известной исполнительницы Дианы Арбениной и её группы «Ночные снайперы», который должен состояться 30 марта. Правительство региона отметило, что не получало никаких официальных обращений от граждан с просьбами отказаться от проведения выступления исполнительницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти Оренбуржья отметили, что с уважением относятся как к творческим деятелям, так и к выражению гражданской позиции со стороны населения.

«Кроме публикаций в СМИ обращения от граждан в правительство региона пока не поступали», – приводит информагентство комментарий властей региона.

В правительстве Оренбургской области добавили, что намерены внимательно отслеживать развитие общественного обсуждения по данному вопросу.

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Ранее в СМИ появилась информация, что мартовский концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Оренбурге находится под угрозой срыва из-за заявления общественников. Активисты из организации «Офицеры России» обратились к властям с просьбой отказаться от проведения концерта певицы из-за её негативного отношения к специальной военной операции (СВО).

Ольга Сливченко
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