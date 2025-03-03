«Именно по доносам»: Ещё один российский город отменил концерт Лолиты

Певица Лолита Милявская подтвердила отмену своего концерта в Перми, который должен был состояться 19 марта. В беседе с 59.RU исполнительница предположила, что мероприятие сорвано по вине общественников.

«Именно по доносам, которые кем-то санкционированы. У «общественников» нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут. А ведь они важнее беготни за артистами», — негодует артистка.