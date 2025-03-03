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3 марта, 12:03

«Именно по доносам»: Ещё один российский город отменил концерт Лолиты

Лолита подтвердила отмену концерта в Перми из-за «доносов общественников»

Певица Лолита Милявская. Обложка © TACC / Дмитрий Феоктистов

Певица Лолита Милявская. Обложка © TACC / Дмитрий Феоктистов

Певица Лолита Милявская подтвердила отмену своего концерта в Перми, который должен был состояться 19 марта. В беседе с 59.RU исполнительница предположила, что мероприятие сорвано по вине общественников.

«Именно по доносам, которые кем-то санкционированы. У «общественников» нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут. А ведь они важнее беготни за артистами», — негодует артистка.

Вместе с этим Милявская призналась, что очень любит Пермь и выразила надежду, что её концерт там всё-таки состоится в этом году. Кстати, также она рассказала, что в детстве мечтала поступить в Пермское хореографическое училище.

Боль и стресс: Психолог бьёт тревогу из-за состояния Лолиты после отмены концертов
Боль и стресс: Психолог бьёт тревогу из-за состояния Лолиты после отмены концертов

Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская угодила в грандиозный скандал и лишилась возможности выступать. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде. А ещё активисты призвали отменить концерт певицы в Перми, который был запланирован на 19 марта. На фоне проблем Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке.

Оксана Попова
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