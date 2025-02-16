«Занозонька»: Лолита с юмором объявила об отмене очередного концерта
Лолита Милявская назвала себя «занозонькой» после отмены концерта в Волгограде
Певица Лолита Милявская сообщила об отмене своего концерта в Волгограде. Исполнительница объяснила, что незадолго до этого ей пришло письмо. В нём указано, что Милявская лично обязана обойти ряд учреждений, которые должны дать разрешение на проведение мероприятия. В перечне ведомств, которые артистке необходимо посетить до 25 февраля, оказались ФСБ Волгограда, а также местные полиция, минкультуры и другие.
Певица пошутила, что не помнит, нужно ли обращаться в ЖКХ, но если отложить юморески в сторону, то без разрешений от всех ведомств концерт, запланированный на 5 марта, будет отменён как форс-мажор. А так как Милявская поняла сразу, что не успеет обратиться ко всем, да и уверена, что многие из них «покрутят пальцем у виска», то сразу приняла решение об отмене мероприятия.
Обращение исполнительницы к активистам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Но певица не могла не обратиться к активистам, которые, по её личным убеждениям, затравили её. Звезда сказала злопыхателям-общественникам, что своими отменами они лишь повышают интерес к её песням.
«Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путём травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте ещё в этом направлении», — заявила певица.
На фоне у Милявской играла песня «Матушка», поэтому ассоциацию с «занозонькой» навеяло мотивами композиции, которую певица после пламенной речи сделала погромче.
Напомним, что выступление Лолиты в Томске в феврале было отменено в самый последний момент. Владельцы площадки объяснили это неуплатой аренды, однако со стороны певицы, по её словам, все обязательства были выполнены. Та же участь постигла концерты, запланированные на январь в Кемерово и Новокузнецке. Сама Лолита объясняет массовую отмену концертов организованной травлей со стороны общественников.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya