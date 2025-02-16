Активисты призвали отменить концерт Лолиты в Перми из-за аморальности певицы

Концерты певицы Лолиты в Пермском крае могут быть отменены. С таким требованием к губернатору региона и мэру его столицы обратились местные активисты из организации «Гуманитарный Центр Прикамья», заявившие, что высказывания артистки идут вразрез с нормами морали, подрывают доверие граждан и плохо сказываются на патриотическом воспитании молодёжи.

«Особую озабоченность вызывает планируемое проведение концерта на территории, предназначенной для спортивной молодёжи Пермского края. Подобное соседство может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения. Просим рассмотреть вопрос об отмене концерта Милявской», — говорится на странице сообщества активистов в соцсети «ВКонтакте».