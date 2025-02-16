Активисты призвали отменить концерт Лолиты в Перми из-за аморальности певицы
Концерты певицы Лолиты в Пермском крае могут быть отменены. С таким требованием к губернатору региона и мэру его столицы обратились местные активисты из организации «Гуманитарный Центр Прикамья», заявившие, что высказывания артистки идут вразрез с нормами морали, подрывают доверие граждан и плохо сказываются на патриотическом воспитании молодёжи.
«Особую озабоченность вызывает планируемое проведение концерта на территории, предназначенной для спортивной молодёжи Пермского края. Подобное соседство может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения. Просим рассмотреть вопрос об отмене концерта Милявской», — говорится на странице сообщества активистов в соцсети «ВКонтакте».
Выступление Лолиты запланировано на 19 марта 2025 года в местном спортивном комплексе. Билеты на концерт остаются в продаже на момент публикации материала.
Напомним, на днях стало известно, что февральское выступление Лолиты в Томске было отменено в последний момент. Владельцы площадки объяснили свой отказ тем, что артистка не оплатила аренду, однако сама певица убеждена, что с её стороны все обязательства были выполнены. Схожая участь постигла январские концерты в Кемерово и Новокузнецке. Сама Лолита объясняет массовый срыв концертов организованной травлей со стороны общественников.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов