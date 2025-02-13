«Организованная травля»: Лолита объяснила массовый срыв своих концертов
Лолита обвинила активистов в организованной травле и срыве концерта в Томске
Лолита Милявская. Обложка © VK / Лолита Милявская
Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о причинах срыва очередного концерта в Томске, который должен был состояться 13 февраля. Артистка считает, что всему виной происки общественников, которые объявили артистке настоящую войну. Активисты раз за разом склоняют организаторов выступлений к отмене концертов без видимых на то причин, посетовала она.
«Я их назвала «Группой геронтофилов», поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет», — пояснила певица в разговоре с URA.ru.
Артистка заявила, что не собирается сдаваться и планирует подать заявление в Следственный комитет с просьбой проверить действия этих активистов на экстремизм.
Напомним, что концерт Лолиты, который должен был пройти в Томске, отменили в последний момент. Организаторы сослались на неоплаченную аренду, хотя артистка уверена, что все обязательства были выполнены. То же самое произошло в январе с выступлениями певицы в Кемерово и Новокузнецке.