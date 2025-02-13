«Организованная травля»: Лолита объяснила массовый срыв своих концертов

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о причинах срыва очередного концерта в Томске, который должен был состояться 13 февраля. Артистка считает, что всему виной происки общественников, которые объявили артистке настоящую войну. Активисты раз за разом склоняют организаторов выступлений к отмене концертов без видимых на то причин, посетовала она.

«Я их назвала «Группой геронтофилов», поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет», — пояснила певица в разговоре с URA.ru.