Лолита требует проверить общественников на экстремизм

Лолита требует проверить на экстремизм общественников, из-за которых срываются её концерты. Как заявила SHOT певица, она готовит обращение в Следственный комитет.

Как рассказала 61-летняя артистка, в последние дни она регулярно видит в соцсетях сообщения от общественников, которые требуют от местных жителей «противостоять» и не допускать проведения концертов Лолиты. Такая «методичка», по словам певицы, негативно сказывается на её репутации и карьере. Например, после таких рассылок сорвался концерт певицы в Кемерове.

«Нужно присовокупить несколько фамилий, «экстремизм» и всё такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведётся какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае», — заявила Лолита.