Лолита требует проверить общественников на экстремизм
Лолита. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Лолита требует проверить на экстремизм общественников, из-за которых срываются её концерты. Как заявила SHOT певица, она готовит обращение в Следственный комитет.
Как рассказала 61-летняя артистка, в последние дни она регулярно видит в соцсетях сообщения от общественников, которые требуют от местных жителей «противостоять» и не допускать проведения концертов Лолиты. Такая «методичка», по словам певицы, негативно сказывается на её репутации и карьере. Например, после таких рассылок сорвался концерт певицы в Кемерове.
«Нужно присовокупить несколько фамилий, «экстремизм» и всё такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведётся какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае», — заявила Лолита.
Напомним, ранее представители движения «Русская община» призвали отменить февральские выступления Лолиты в Кемерово и Новокузнецке. По всей видимости, представители площадки пошли на поводу у активистов, поскольку артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в столице Кузбасса не состоится по абсурдной причине — якобы из-за ремонта кабеля в зале. Артистка записала полное иронии видеообращение к организаторам концертов.