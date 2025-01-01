Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 18:26

«По барабану!»: Лолита призвала не брызгать ядом на окружающих в год Змеи

Лолита призвала россиян не обращать внимание на символ 2025 года

Лолита Милявская. Фото © Telegram / Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото © Telegram / Лолита Милявская

Символом нового года стала змея, и пока кто-то переживает, что шипящее существо принесёт всем нам, Лолита Милявская в свойственной ей манере призвала не зацикливаться на этом. По словам певицы, яда пресмыкающегося хватает в каждом году, поэтому нужно правильно его использовать — например, в лечебных целях.

Лолита поздравила россиян с Новым годом. Видео © Пятый канал

Как сообщает Пятый канал, исполнительница призывает не брызгать ядом на окружающих (в противном случае, себе для медицинских целей не хватит).

«Ребята, это год Змеи! В принципе, по барабану: год овна, козы, козерога, змеи. Не зацикливайтесь на этом, потому что змеиный яд — он в каждом году присутствует. Используйте его исключительно в медицинских целях, не брызгайте на окружающих!», — задорно пожелала Лолита.

«Я всегда с вами»: Волочкова трогательно поздравила россиян с наступающим Новым годом
«Я всегда с вами»: Волочкова трогательно поздравила россиян с наступающим Новым годом

Для самой певицы 2024 год был непростым — особенно после скандала с «голой вечеринкой». Несмотря на все трудности, Лолита призналась, что вынесла урок, сделала выводы, поэтому в 2025 году будет жить с девизом «Никаких больше вечеринок!»

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Лолита Милявская
  • Новый год
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar