«По барабану!»: Лолита призвала не брызгать ядом на окружающих в год Змеи

Символом нового года стала змея, и пока кто-то переживает, что шипящее существо принесёт всем нам, Лолита Милявская в свойственной ей манере призвала не зацикливаться на этом. По словам певицы, яда пресмыкающегося хватает в каждом году, поэтому нужно правильно его использовать — например, в лечебных целях.

Лолита поздравила россиян с Новым годом. Видео © Пятый канал

Как сообщает Пятый канал, исполнительница призывает не брызгать ядом на окружающих (в противном случае, себе для медицинских целей не хватит).

«Ребята, это год Змеи! В принципе, по барабану: год овна, козы, козерога, змеи. Не зацикливайтесь на этом, потому что змеиный яд — он в каждом году присутствует. Используйте его исключительно в медицинских целях, не брызгайте на окружающих!», — задорно пожелала Лолита.