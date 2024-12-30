«Я всегда с вами»: Волочкова трогательно поздравила россиян с наступающим Новым годом
Волочкова назвала себя другом для всех россиян в преддверии Нового года
Анастасия Волочкова. Фото © VK / volochkova_a
Анастасия Волочкова в преддверии Нового года обратилась к россиянам. Балерина назвала себя другом для всех своих поклонников и пообещала, что будет продолжать «светить» своим творчеством в 2025 году.
«Хочется исполнения желаний пожелать всем. В моем лице, я хочу, чтобы вы все знали, у вас есть настоящий друг. Я готова светить своим творчеством всегда, что я буду делать и в новом году тоже. Всем-всем желаю большого человеческого счастья. Знайте, что я всегда с вами», — отметила звезда балета в беседе с «Газетой.ru».
Ранее артистка заявила, что будет встречать Новый год в своём шикарном особняке в окружении родных и друзей. В том числе к ней в гости собирается приехать единственная дочь Ариадна вместе со своим парнем. Не секрет, что знаменитость следит за своей фигурой, поэтому на столе будут стоять лёгкие блюда. Например, лёгкая версия салата «Сельдь под шубой». Главный ингредиент — селёдку — Волочкова заменила на сёмгу без соли. Также в салате нет привычного отварного картофеля. Слоями к рыбе будут выложены свёкла, морковка и яблоко.