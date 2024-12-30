«Я всегда с вами»: Волочкова трогательно поздравила россиян с наступающим Новым годом

Анастасия Волочкова в преддверии Нового года обратилась к россиянам. Балерина назвала себя другом для всех своих поклонников и пообещала, что будет продолжать «светить» своим творчеством в 2025 году.

«Хочется исполнения желаний пожелать всем. В моем лице, я хочу, чтобы вы все знали, у вас есть настоящий друг. Я готова светить своим творчеством всегда, что я буду делать и в новом году тоже. Всем-всем желаю большого человеческого счастья. Знайте, что я всегда с вами», — отметила звезда балета в беседе с «Газетой.ru».