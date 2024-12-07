Волочкова раскрыла, где и с кем будет встречать Новый год

Новый год для многих звёзд — это время корпоративов и миллионных заработков. Однако, в отличие от своих коллег, Анастасия Волочкова предпочитает отмечать праздник не на сцене, а в кругу самых близких и родных людей. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По словам балерины, главную ночь в году она планирует провести вместе с дочерью, которая приедет на торжество с парнем. Кроме того, за праздничным столом соберутся друзья танцовщицы.

«Новый год я традиционно отмечаю у себя дома, ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты лёгкие, закусочки, если есть настроение. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей», — поделилась деталями звезда.

Несмотря на то что декабрь только начался, Волочкова уже украсила дом к Новому году. Она рассказала, что поставила огромную ёлку и нарядила почти каждый квадратный метр своего особняка.

«Поэтому новогодняя атмосфера у меня давно уже царит», — отметила балерина.