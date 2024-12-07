«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:41

Волочкова раскрыла, где и с кем будет встречать Новый год

Волочкова призналась, что встретит Новый год с друзьями, дочерью и её парнем

Анастасия Волочкова. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Анастасия Волочкова. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Новый год для многих звёзд — это время корпоративов и миллионных заработков. Однако, в отличие от своих коллег, Анастасия Волочкова предпочитает отмечать праздник не на сцене, а в кругу самых близких и родных людей. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По словам балерины, главную ночь в году она планирует провести вместе с дочерью, которая приедет на торжество с парнем. Кроме того, за праздничным столом соберутся друзья танцовщицы.

«Новый год я традиционно отмечаю у себя дома, ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты лёгкие, закусочки, если есть настроение. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей», — поделилась деталями звезда.

Анастасия Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на новый роман
Анастасия Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на новый роман

Несмотря на то что декабрь только начался, Волочкова уже украсила дом к Новому году. Она рассказала, что поставила огромную ёлку и нарядила почти каждый квадратный метр своего особняка.

«Поэтому новогодняя атмосфера у меня давно уже царит», — отметила балерина.

Она призналась, что даже в Новый год держит себя в жёстких рамках и не налегает на салаты. На её столе будут стоять исключительно диетические блюда. Например, лёгкая версия салата «Сельдь под шубой». Главный ингредиент — селёдку — знаменитость заменила на сёмгу без соли. Также она отказалась от калорийного картофеля. В её салат идут свёкла, морковка и яблоко.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar