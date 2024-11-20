И вкусно, и не навредит фигуре: Волочкова поделилась рецептом любимого салата на Новый год

Несмотря на то что Анастасия Волочкова строго следит за фигурой, даже она на Новый год не может отказать себе в одном лакомстве. По словам балерины, на её праздничном столе обязательно будет стоять известный многим россиянам салат, но только с некоторыми изменениями в рецепте.

«Мы с моей хозяюшкой придумали одно блюдо. Оно даже необязательно к Новому году относится. Есть сельдь под шубой. Но поскольку я не ем ничего вредного, хозяюшка заменила селёдку на сёмгу без соли», — призналась Волочкова в интервью РИА «ФедералПресс».

Также, по словам артистки, вместо стандартных ингредиентов, в числе которых есть калорийный картофель, в её салат идут свёкла, морковка и яблоко. В результате получается ПП-версия всем знакомой селёдки под шубой. По версии Волочковой, получается сёмга под шубой.