И вкусно, и не навредит фигуре: Волочкова поделилась рецептом любимого салата на Новый год
Волочкова раскрыла рецепт идеальной селёдки под шубой
Анастасия Волочкова. Фото © Telegram / volochkova_anastasiya
Несмотря на то что Анастасия Волочкова строго следит за фигурой, даже она на Новый год не может отказать себе в одном лакомстве. По словам балерины, на её праздничном столе обязательно будет стоять известный многим россиянам салат, но только с некоторыми изменениями в рецепте.
«Мы с моей хозяюшкой придумали одно блюдо. Оно даже необязательно к Новому году относится. Есть сельдь под шубой. Но поскольку я не ем ничего вредного, хозяюшка заменила селёдку на сёмгу без соли», — призналась Волочкова в интервью РИА «ФедералПресс».
Также, по словам артистки, вместо стандартных ингредиентов, в числе которых есть калорийный картофель, в её салат идут свёкла, морковка и яблоко. В результате получается ПП-версия всем знакомой селёдки под шубой. По версии Волочковой, получается сёмга под шубой.
Ранее россиянам подсказали рецепт необычного напитка для Нового года. Например, достойной альтернативой привычному зимнему глинтвейну может стать абрикосовый пунш. Для его приготовления понадобится апельсиновый свежевыжатый сок, ликёр Fireball, коньяк с абрикосом и варенье. В готовый фреш сперва необходимо добавить коньяк с абрикосом, а потом ликёр, который придаст пуншу нотки корицы. В самом конце в коктейль заливается варенье из абрикосов.