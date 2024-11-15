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15 ноября, 11:34

Life.ru подсчитал «индекс оливье»: Во сколько обойдётся главный новогодний салат в 2024 году

Доцент Лебединская: «Индекс оливье» вырос на 9,56% и составил 501 рубль

В Москве ингредиенты для оливье обойдутся в 601 рубль. Обложка © Freepik / timolina

В Москве ингредиенты для оливье обойдутся в 601 рубль. Обложка © Freepik / timolina

Близится конец года, и это время для подсчёта так называемого индекса оливье. Во сколько сегодня обойдётся приготовление главного новогоднего салата, специально для Life.ru рассчитала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

При оценке динамики цен используют следующую рецептуру:

  • 400 граммов варёной колбасы;
  • 400 граммов маринованных огурцов;
  • 380 граммов консервированного горошка;
  • 4 куриных яйца;
  • 200 граммов майонеза;
  • 400 граммов картошки;
  • 200 граммов моркови;
  • 100 граммов репчатого лука.
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Из состава ингредиентов оливье более других подорожали огурцы (17,2%), яйца (22,3%) и картофель (43,3%).

Life.ru

По данным Лебединской, расходы на приготовление одного из традиционных новогодних блюд в 2024 году выросли на 9,56% и составили 501 рубль. Для сравнения: в 2021 году эта же порция обошлась бы семье в 392 рубля. Однако здесь речь идёт о самом простом рецепте. Если варёную колбасу 1-го сорта заменить на варёно-копчёную, то стоимость салатика увеличится до 555 рублей.

По регионам разброс цен также достаточно велик. Например, в Москве — 601 рубль, в Кирове — 454 рубля, Ульяновске — 423 рубля, Тюмени — 513 рублей, Благовещенске — 593 рубля.

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А ранее Life.ru рассказывал, как изменился «индекс селёдки под шубой». Так, в 2024 году приготовление традиционного новогоднего салата обойдётся дороже на 12,1%.

Екатерина Хмелева
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