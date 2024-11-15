Life.ru подсчитал «индекс оливье»: Во сколько обойдётся главный новогодний салат в 2024 году

Близится конец года, и это время для подсчёта так называемого индекса оливье. Во сколько сегодня обойдётся приготовление главного новогоднего салата, специально для Life.ru рассчитала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Лебединской, расходы на приготовление одного из традиционных новогодних блюд в 2024 году выросли на 9,56% и составили 501 рубль. Для сравнения: в 2021 году эта же порция обошлась бы семье в 392 рубля. Однако здесь речь идёт о самом простом рецепте. Если варёную колбасу 1-го сорта заменить на варёно-копчёную, то стоимость салатика увеличится до 555 рублей.