Аналитики рассчитали «индекс бургера» для жителей Москвы и остальной РФ

В первой половине 2024 года москвичи могли приобрести 850 условных бургеров на свой месячный доход. В регионах же средний показатель составил 472 штуки. Такое исследование провели в компании «Ромир», информацию приводит РБК.

В данном исследовании рассчитывают отношение средней зарплаты к стоимости трёх самых популярных бургеров из нескольких сетей фаст-фуда. Аналитики назвали это «индексом бургера».

За первое полугодие 2024 «индекс» увеличился на 2% по стране, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году. В столице же наоборот, показатели упали на 3%. Если проводить параллели с 2022 годом, то индекс вырос на 8% по России и на 7% в Москве.

Если разделять данные по федеральным округам, то лидирует ЦФО, жители которого могут купить 585 бургеров, что на 12 штук больше прошлого года. Следуют за ним Северо-Западный и Уральский федокруга, там люди способны приобрести 517 и 505 сендвичей. В Сибирском округе зарплаты хватит на 416 булок с котлетой. В Приволжском и Южном округах данные демонстрируют 362 и 347 блюд. Меньше всего бургеров себе позволить могут жители Северо-Кавказского ФО — 279 штук.