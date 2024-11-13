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13 ноября, 03:00

Россиянам раскрыли, насколько за год подорожала селёдка под шубой

Экономист Лебединская: Цена порции селёдки под шубой за год выросла на 12,1%

Селёдка под шубой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LNataly

Селёдка под шубой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LNataly

В 2024 году приготовление традиционного новогоднего салата селёдка под шубой обойдётся дороже. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru отметила, что по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость порции этого блюда по сравнению с сентябрём прошлого года увеличилась в среднем на 12,1%.

Если в 2021 году затраты на его приготовление составляли 199 рублей, то спустя три года ценники на продукты ощутимо выросли. Ситуация может ухудшиться ближе к новогодним праздникам: аналитики прогнозируют рост до 15-16%, учитывая ежегодное декабрьское подорожание. Разброс цен по регионам остаётся значительным, например, в Москве порция селёдки под шубой обойдётся в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня.

Из ингредиентов наибольшее подорожание коснулось яиц и картофеля — на 22% и 43,3% соответственно. Однако несмотря на столь значительный рост цен их влияние на итоговую стоимость салата остаётся умеренным, так как яйца и картофель составляют относительно небольшую часть от общего веса блюда.

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А ранее Life.ru писал, что к грядущему Новому году российские ёлки подорожают на 10%. Стоимость за метр достигнет примерно 1200-1500 рублей, считают эксперты.

Ольга Годуненко
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