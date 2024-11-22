Анастасия Волочкова удивила фанатов новым имиджем и намекнула на новый роман

Анастасия Волочкова, известная российская балерина, удивила публику своим новым имиджем на церемонии вручения «Реальной премии MusicBox». 48-летняя звезда предстала перед камерами в элегантном чёрном комплекте с акцентным поясом и длинными белокурыми локонами, которые оказались париком. Фотографию с ковровой дорожки балерина опубликовала в своём телеграм-канале.

С помощью макияжа визажисту удалось подчеркнуть естественную красоту балерины. Этот образ вызвал бурные обсуждения в соцсетях, где поклонники отметили, что Волочкова «помолодела на 10 лет» и сравнили её с моделью Аленой Шишковой. На красной дорожке журналисты не упустили возможность спросить Анастасию о причинах таких перемен.

Балерина подтвердила, что в её жизни появился новый мужчина. Она описала его как молодого и привлекательного человека из медийной сферы, но имя возлюбленного предпочла не раскрывать. Волочкова призналась, что их отношения находятся на начальной стадии, но выразила надежду на предложение руки и сердца.

«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — рассказала Волочкова.

Фанаты активно поддержали и похвалили новый образ балерины, отметив, что он прекрасно подчеркивает ее фигуру. Волочкова, в свою очередь, заявила, что изменения во внешности и личной жизни вдохновляют ее на дальнейшие перемены и творчество.