Пенсионер с тату удивил Екатеринбург эпатажным панк-образом на модном показе

76-летний Владимир Седаков, известный в Екатеринбурге как Владимир Спартак, вновь привлёк внимание общественности своим эпатажным образом. На этот раз он прошёлся по подиуму на показе бренда НОХХ в рамках шоу «Панк-бал». Зрители отметили неординарный стиль и поведение пенсионера, передаёт Ural Mash.

Владимир Седаков на показе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ani_progolos

Седаков произвёл настоящий фурор. Он был одет в клетчатые штаны и красную кожаную куртку с цепями на голый торс. Его тело, голова и лицо покрыты татуировками, а причёска в стиле панк лишь добавила образу экстравагантности. По пути на подиуме он успел позаигрывать с девушками, оставив зрителей в лёгком шоке от увиденного.

Владимир Спартак — не просто пенсионер, а настоящая звезда Екатеринбурга. Он известен как художник, поэт, писатель и дизайнер одежды. За свою жизнь Седаков перепробовал 64 профессии, включая массажиста, юриста, дворника и режиссёра. Сейчас он свободный художник, пишет картины, стихи и сочиняет афоризмы. Несмотря на то, что сам Владимир считает себя гением, многие горожане видят в нём сумасшедшую личность.

Дом Спартака в Екатеринбурге выделяется, как и его хозяин. Здание сразу привлекает внимание яркими надписями и художественными элементами на фасаде. Фразы «Хлеб патриотизм разума» и «Жизнь подвиг сердца» украшают голубые стены, создавая атмосферу, далёкую от привычной архитектуры города.

Внутри дом Седакова напоминает музей современного искусства: стены и потолки всех комнат расписаны фразами, а пространство заполнено картинами, игрушками, самодельными головными уборами и масками. Этот творческий беспорядок отражает внутренний мир Спартака, превращая его жилище в уникальный арт-объект.