Фигуристка Евгения Медведева удивила поклонников эффектным образом

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы, вновь привлекла внимание своих поклонников. Она опубликовала в своём аккаунте фотографию в элегантном чёрном платье с глубоким вырезом на спине.

Свой пост спортсменка лаконично подписала: «Чёрная мамба». Публикация вызвала бурный отклик, собрав более 20 тысяч лайков. Этот снимок появился вскоре после того, как Медведева объявила о расставании с бойфрендом, фигуристом Дмитрием Чигирёвым. 1 ноября спортсменка рассказала, что её отношения со спортсменом подошли к концу.

Несмотря на личные перемены, Евгения продолжает оставаться в центре внимания, демонстрируя уверенность и стиль. Помимо спортивных достижений, среди которых две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, Медведева известна своей активностью в социальных сетях. В 2021 году она фактически завершила карьеру, но не утратила популярность среди поклонников фигурного катания и моды. Подписчики Медведевой поддерживают её в комментариях, отмечая смелость и изящество. Многие из них выражают надежду, что Евгения продолжит радовать их не только фотографиями, но и новыми проектами в будущем.

Напомним, что Евгения Медведева стала первой фигуристкой в женском одиночном разряде, которой удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых всего через год после победы на чемпионате мира среди юниоров. Этот успех сделал её уникальной спортсменкой, которая сумела завоевать все главные награды два сезона подряд.

Спортивные журналисты отмечают, что ключом к высоким достижениям Медведевой стала особая техническая сложность программ. Её визитная карточка — преобладание прыжковых элементов над хореографической частью. Поэтому Евгения не только стала символом успеха в фигурном катании, но и задала новый стандарт для будущих чемпионов.