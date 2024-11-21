Кризис в отношениях: Калинская и Синнер на грани расставания

Российская теннисистка Анна Калинская и итальянский лидер мирового рейтинга Янник Синнер переживают непростые времена в отношениях. В их паре замечено напряжение.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что между спортсменами наметился кризис, который может привести к расставанию. Проблемы в отношениях стали очевидны после того, как Калинская отписалась от Синнера в социальных сетях. Также она поставила лайк под комментарием, в котором утверждалось, что она не получает должного внимания от итальянца.

Анна не присутствовала на Итоговом турнире ATP в Турине, где Синнер одержал победу. Вместо этого она предпочла провести отпуск в Москве. На соревновании же была замечена бывшая девушка Синнера, модель Мария Браччини, что добавило масла в огонь слухов о возможном расставании.

С мая 2024 года, когда Синнер подтвердил свои отношения с Калинской, пара редко появлялась вместе на публике. На фоне отсутствия совместных выходов и поддержки, многие начали задаваться вопросом о будущем их отношений. Ни Калинская, ни Синнер пока не комментируют ситуацию.

Corriere dello Sport отмечает, что Анна старается демонстрировать безмятежность, хотя её глаза, по словам журналистов, скрывают грусть. В октябре она также опровергла слухи о помолвке с Синнером, что ещё больше подогрело интерес к их личной жизни.

На данный момент остаётся неясным, смогут ли спортсмены преодолеть возникшие трудности или их пути окончательно разойдутся. Однако поклонники продолжают надеяться на благополучное разрешение ситуации.