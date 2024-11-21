Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 15:27

Кризис в отношениях: Калинская и Синнер на грани расставания

Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin

Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin

Российская теннисистка Анна Калинская и итальянский лидер мирового рейтинга Янник Синнер переживают непростые времена в отношениях. В их паре замечено напряжение.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что между спортсменами наметился кризис, который может привести к расставанию. Проблемы в отношениях стали очевидны после того, как Калинская отписалась от Синнера в социальных сетях. Также она поставила лайк под комментарием, в котором утверждалось, что она не получает должного внимания от итальянца.

Анна не присутствовала на Итоговом турнире ATP в Турине, где Синнер одержал победу. Вместо этого она предпочла провести отпуск в Москве. На соревновании же была замечена бывшая девушка Синнера, модель Мария Браччини, что добавило масла в огонь слухов о возможном расставании.

С мая 2024 года, когда Синнер подтвердил свои отношения с Калинской, пара редко появлялась вместе на публике. На фоне отсутствия совместных выходов и поддержки, многие начали задаваться вопросом о будущем их отношений. Ни Калинская, ни Синнер пока не комментируют ситуацию.

Corriere dello Sport отмечает, что Анна старается демонстрировать безмятежность, хотя её глаза, по словам журналистов, скрывают грусть. В октябре она также опровергла слухи о помолвке с Синнером, что ещё больше подогрело интерес к их личной жизни.

На данный момент остаётся неясным, смогут ли спортсмены преодолеть возникшие трудности или их пути окончательно разойдутся. Однако поклонники продолжают надеяться на благополучное разрешение ситуации.

Итальянец Синнер победил американца Фрица и впервые выиграл Итоговый турнир ATP
Итальянец Синнер победил американца Фрица и впервые выиграл Итоговый турнир ATP

Ранее в спортивный арбитражный суд поступила апелляция, требующая дисквалификации итальянца Янника Синнера за применение допинга. Однако это не помешало теннисисту обыграть всех соперников на кортах Нью-Йорка.

Александра Журавская
  • Новости
  • Теннис
  • Отношения / Психология
  • Спорт
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar