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17 ноября, 19:48

Итальянец Синнер победил американца Фрица и впервые выиграл Итоговый турнир ATP

Янник Синнер. Обложка © ТАСС / AP

Янник Синнер. Обложка © ТАСС / AP

23-летний итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) впервые выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который состоялся в Турине. В финале он переиграл 27-летнего американца Тейлора Фрица (пятый номер рейтинга).

Матч завершился в двух сетах 6:4, 6:4. Синнер сделал 14 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, выиграв 83% мячей на первой подаче. В полуфинале он разгромил норвежца Каспера Рууда, а в группе был сильнее россиянина Даниила Медведева, австралийца Алекса де Минора и того же Фрица.

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Для Синнера это первая победа на Итоговом турнире и второй финал. В прошлом году в решающем матче он уступил сербу Новаку Джоковичу, который решил пропустить прошедшие соревнования.

Никита Никонов
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