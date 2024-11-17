Итальянец Синнер победил американца Фрица и впервые выиграл Итоговый турнир ATP

23-летний итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) впервые выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который состоялся в Турине. В финале он переиграл 27-летнего американца Тейлора Фрица (пятый номер рейтинга).

Матч завершился в двух сетах 6:4, 6:4. Синнер сделал 14 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, выиграв 83% мячей на первой подаче. В полуфинале он разгромил норвежца Каспера Рууда, а в группе был сильнее россиянина Даниила Медведева, австралийца Алекса де Минора и того же Фрица.