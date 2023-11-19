Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 19:14

Джокович защитил титул чемпиона итогового турнира ATP и побил рекорд Федерера

Джокович победил Синнера и стал чемпионом итогового турнира ATP

<p>Новак Джокович. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1726293385403650073/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Новак Джокович. Обложка © X / ATP Tour

Серб Новак Джокович стал чемпионом итогового турнира ATP, который завершился в Турине. В решающем матче он за один час 40 минут переиграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что соперники встречались на групповом этапе турнира и тогда победу одержал итальянец. 36-летний Джокович защитил титул чемпиона впервые с 2015 года. Всего же на его счету семь побед (2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022, 2023), по этому показателю он обошёл Роджера Федерера, став единоличным лидером.

Джокович в рекордный восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира

Джокович в рекордный восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира

Напомним, в полуфинале Джокович победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 6:2. Этот успех позволил сербу в девятый раз за карьеру выйти в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Теннис
  • Новак Джокович
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров