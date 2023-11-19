Джокович защитил титул чемпиона итогового турнира ATP и побил рекорд Федерера

Серб Новак Джокович стал чемпионом итогового турнира ATP, который завершился в Турине. В решающем матче он за один час 40 минут переиграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что соперники встречались на групповом этапе турнира и тогда победу одержал итальянец. 36-летний Джокович защитил титул чемпиона впервые с 2015 года. Всего же на его счету семь побед (2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022, 2023), по этому показателю он обошёл Роджера Федерера, став единоличным лидером.