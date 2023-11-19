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18 ноября, 22:19

Новак Джокович вышел в финал турнира ATP, обыграв испанца Карлоса Алькараса

Сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским спортсменом Карлосом Алькарасом в рамках Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Выигранная встреча позволила первой ракетке мира в девятый раз за карьеру выйти в финал состязаний.

Полуфинальная игра продлилась почти полтора часа. Джоковичу удалось избежать двойных ошибок на подаче и реализовать три брейк-пойнта. Итоговый счёт матча составил 6:3, 6:2 в пользу 36-летнего серба. В финале турнира победителю предстоит сойтись с итальянцем Янником Синнером, который одолел в 1/2 россиянина Даниила Медведева.

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Ранее Джокович также одержал верх в матче против датчанина Хольгера Руне на турнире АТР, обеспечив себе лидерскую позицию по окончании сезона. Спортсмен стал первой ракеткой в восьмой раз, поставив новый мировой рекорд.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / djokernole

Илья Пушкарев
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