Джокович победил Дмитрова и выиграл 40-й титул серии "Мастерс"
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Соперники провели на корте 1 час 39 минут. Встреча завершилась победой Джоковича в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Тем самым сербский теннисист продлил серию побед до 18 матчей. Последний раз он уступил 16 июля в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.
Для 36‑летнего серба этот титул на парижском "Мастерсе" стал 40-м за карьеру. Он является рекордсменом этого турнира по числу трофеев. Всего на счету Джоковича 97 титулов на турнирах под эгидой ATP.
Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.
ТАСС / AP / Michel Euler