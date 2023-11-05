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5 ноября, 16:39

Джокович победил Дмитрова и выиграл 40-й титул серии "Мастерс"

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Соперники провели на корте 1 час 39 минут. Встреча завершилась победой Джоковича в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Тем самым сербский теннисист продлил серию побед до 18 матчей. Последний раз он уступил 16 июля в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

Для 36‑летнего серба этот титул на парижском "Мастерсе" стал 40-м за карьеру. Он является рекордсменом этого турнира по числу трофеев. Всего на счету Джоковича 97 титулов на турнирах под эгидой ATP.

Рублёв проиграл поляку Хуркачу в финале "Мастерса" в китайском Шанхае

Рублёв проиграл поляку Хуркачу в финале "Мастерса" в китайском Шанхае

Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.

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ТАСС / AP / Michel Euler

Александра Мышляева
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