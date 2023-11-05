Джокович победил Дмитрова и выиграл 40-й титул серии "Мастерс"

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Соперники провели на корте 1 час 39 минут. Встреча завершилась победой Джоковича в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Тем самым сербский теннисист продлил серию побед до 18 матчей. Последний раз он уступил 16 июля в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

Для 36‑летнего серба этот титул на парижском "Мастерсе" стал 40-м за карьеру. Он является рекордсменом этого турнира по числу трофеев. Всего на счету Джоковича 97 титулов на турнирах под эгидой ATP.