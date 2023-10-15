Рублёв проиграл поляку Хуркачу в финале "Мастерса" в китайском Шанхае

Драматичный матч, в котором польский спортсмен ушёл с матчбола, продолжался два часа девять минут и завершился со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача, посеянного на турнире под 16-м номером. Рублёв был посеян под пятым номером и до финала не проиграл ни одного сета.

Для 25-летнего Рублёва этот финал турнира серии "Мастерс" стал вторым в сезоне. В апреле россиянин победил в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне. Всего же за карьеру Андрей четырежды играл в финалах турниров этой категории (одна победа и три поражения). Для 26-летнего Хуркача данный финал "Мастерса" стал третьим в карьере и вторым победным: в 2021 году он победил в Майами, обыграв в финале итальянца Янника Синнера, а на следующий год не смог защитить титул, уступив в решающем матче испанцу Пабло Карреньо Бусте.