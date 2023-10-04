Медведев проиграл в финале турнира в Пекине, но получил более 35 млн рублей

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Встреча длилась 2 часа 3 минуты и завершилась победой седьмой ракетки мира 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Для 27-летнего Медведева, который занимает в рейтинге ATP третье место, а на данном турнире был посеян под вторым номером, этот финал стал восьмым в 2023 году. Россиянин выиграл пять решающих матчей (всего за карьеру 20). На счету 22-летнего Синнера, который был посеян под шестым номером, после победы в Пекине стало девять выигранных турниров ATP.

Эта встреча между теннисистами стала седьмой. Предыдущие шесть выиграл Медведев. За победу Синнер получил 679 550 долларов. Теперь его призовые за карьеру составят около 11,7 миллиона. Медведев за выход в финал выиграл 365 640 долларов (более 35 миллионов рублей) и довёл карьерные призовые до 34,4 миллиона долларов, пишет Sports.

Хардовый турнир в Пекине относится к категории ATP 500. Его призовой фонд составляет более 3,6 миллиона долларов. В этом году турнир проводится впервые за четыре года (была пауза из-за коронавируса). Предыдущий выиграл австриец Доминик Тим. Среди россиян на турнире в Пекине побеждал Марат Сафин в 2004 году.