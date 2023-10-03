Медведев разделался со Зверевым и вышел в финал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев победил представляющего Германию Александра Зверева и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и закончилась в двух сетах 6:4, 6:3.

Лучшие моменты полуфинала турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Видео © YouTube / Tennis TV

Россиянин в восьмой раз в сезоне вышел в финал турниров ATP (пять побед). В решающем матче соперником Медведева, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, будет победитель встречи между испанцем Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и итальянцем Янником Синнером (седьмая).

Хардовый турнир в Пекине относится к категории ATP 500. Его призовой фонд составляет более 3,6 млн долларов. В этом году турнир проводится впервые за четыре года (была пауза из-за коронавируса). Предыдущий выиграл австриец Доминик Тим. Среди россиян на турнире в Пекине побеждал Марат Сафин в 2004 году.