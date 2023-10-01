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1 октября, 13:48

16-летняя Андреева разгромила чешскую чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире в Китае

Российская теннисистка Андреева обыграла чемпионку Крейчикову на WTA 1000

<p>Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo</p>

Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo

Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева победила чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $8 млн, сообщает "РБК Спорт".

Андреева, которая сейчас на 62-м месте, разгромила 11-ю ракетку, чемпионку "Ролан Гаррос" со счётом 6:2, 6:2. Матч шёл 1 час 16 минут. В следующем круге ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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Александра Мышляева
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