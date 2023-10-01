16-летняя Андреева разгромила чешскую чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире в Китае

Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева победила чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $8 млн, сообщает "РБК Спорт".

Андреева, которая сейчас на 62-м месте, разгромила 11-ю ракетку, чемпионку "Ролан Гаррос" со счётом 6:2, 6:2. Матч шёл 1 час 16 минут. В следующем круге ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.