16-летняя Андреева разгромила чешскую чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире в Китае
Российская теннисистка Андреева обыграла чемпионку Крейчикову на WTA 1000
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Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева победила чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $8 млн, сообщает "РБК Спорт".
Андреева, которая сейчас на 62-м месте, разгромила 11-ю ракетку, чемпионку "Ролан Гаррос" со счётом 6:2, 6:2. Матч шёл 1 час 16 минут. В следующем круге ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Ранее Лайф писал, что мексиканский боксёр Сауль Альварес единогласным решением судей победил американца Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.