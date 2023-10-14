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14 октября, 14:17

Касаткина проиграла чешке в полуфинале турнира в Китае

Российская теннисистка Касаткина не смогла выйти в финал на WTA 1000 в Китае

<p>Обложка © ТАСС / VCG</p>

Обложка © ТАСС / VCG

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинальном матче в китайском городе Чжэнчжоу спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу соперницы. Теперь прошедшей в последний этап турнира спортсменке предстоит встреча с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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Ранее Лайф сообщал об успехах россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA 1000. 16-летняя спортсменка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в первом круге в Пекине. Наша соотечественница разгромила 11-ю ракетку, чемпионку "Ролан Гаррос" со счётом 6:2, 6:2, матч длился 1 час 16 минут.

Николь Вербер
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