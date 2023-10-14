Касаткина проиграла чешке в полуфинале турнира в Китае

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинальном матче в китайском городе Чжэнчжоу спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу соперницы. Теперь прошедшей в последний этап турнира спортсменке предстоит встреча с китаянкой Чжэн Циньвэнь.