Российский теннисист перепутал лимонад с алкоголем и был дисквалифицирован
ФНТР дисквалифицировала теннисиста Филатова, перепутавшего лимонад с алкоголем
Теннисист Василий Филатов. Обложка © International Table Tennis Federation / Kolade Aremu
Федерация настольного тенниса РФ дисквалифицировала Василия Филатова на полгода после того, как он выпил алкоголь в ходе матча Кубка России.
"За нарушение спортсменом Филатовым В.А., Владимирская область, допущенное во время Кубка России, Сочи, 22–26 сентября 2023 года, объявить Филатову следующее наказание: прямая дисквалификация — отстранение от участия в любых соревнованиях с 03.10.23 по 02.04.24; условная дисквалификация с 03.04.24 по 02.10.24", — сказано в заявлении на сайте ФНТР.
Филатов показал объяснительную записку, где говорится, что перед игрой он купил в магазине банку с газированным напитком, подумав, что внутри содержится лимонад. После этого теннисист пошёл на матч. Как уточняет РИА "Новости", Филатов не играл тогда из-за травмы плеча и сидел на скамейке запасных. В это время он открыл банку и сделал пару глотков. По словам спортсмена, вкус напоминал тоник. В какой-то момент организатор попросил отдать банку.
Затем один из судей сообщил, что этот напиток является алкогольным. После этого Филатов извинился и вылил его. Спортсмен просил не наказывать его серьёзно за такую невнимательность. Однако теннисиста и команду Владимирской области, которую он представлял, дисквалифицировали на Кубке России.
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