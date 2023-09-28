Чешской теннисистке Носковой пожелали смерти от рака после проигрыша россиянке
Чешской теннисистке Линде Носковой после поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой стали поступать оскорбительные сообщения. Среди прочего, спортсменке даже пожелали умереть от рака. Об этом сообщается на странице The Tennis Letter в соцсети.
В аккаунте опубликован скриншот сообщений, которые Носковой прислал неизвестный. В них он использует нецензурную лексику, всячески оскорбляя и желая смерти 18-летней спортсменке. Носкова сама выложила переписку на своей странице в соцсети, но спустя время удалила скриншот.
Ранее во втором раунде турнира в Токио Линда Носкова проиграла Анастасии Павлюченковой со счётом 3:6, 6:4, 0:6. Известно, что чешская теннисистка занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лайф также писал о том, что российский теннисист и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в финале турнира в китайском Чжухае. Встреча длилась более одного часа и 44 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne Dedert