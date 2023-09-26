Карен Хачанов стал чемпионом турнира в Чжухае

Российский теннисист и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде Карен Хачанов обыграл японца Йосихито Нисиоку в финале турнира в китайском Чжухае.

Встреча длилась более одного часа и 44 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1. При этом призовой фонд турнира составляет почти один миллион долларов. К слову, это уже пятый титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере 27-летнего спортсмена. Предыдущий достался ему пять лет назад, в 2018 году.