Российскую чемпионку-легкоатлетку дисквалифицировали из-за допинга

Российская легкоатлетка Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

"На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Елена Коробкина признана нарушившей антидопинговые правила", — говорится в сообщении.

ВФЛА дисквалифировала спортсменку на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября. Уточняется, что легкоатлетка нарушила пункт антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) "Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода спортсменом".

Дисквалификация продлится с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. При этом аннулируются все результаты Коробкиной, показанные со 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года.

Елене Коробкиной 32 года. Она специализируется на беге на длинные дистанции. Коробкина — чемпионка Европы в помещении 2015 года на 3000 метров и победительница командного чемпионата Европы-2015. Многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта.