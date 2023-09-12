Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила дисквалификацию на ближайшие четыре года из-за обнаруженного допинга в её крови. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Запрещённое вещество обнаружено в анализах спортсменки 29 августа 2022 года. Речь идёт о роксадустате, который внесён в перечень допинг-препаратов Всемирным антидопинговым агентством. Ещё одно обвинение в адрес теннисистки касается нарушений в её биологическом паспорте.