Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 16:26

Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

<p>Румынская теннисистка Симона Халеп. Фото © ТАСС / AP / Hamish Blair</p>

Румынская теннисистка Симона Халеп. Фото © ТАСС / AP / Hamish Blair

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила дисквалификацию на ближайшие четыре года из-за обнаруженного допинга в её крови. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Запрещённое вещество обнаружено в анализах спортсменки 29 августа 2022 года. Речь идёт о роксадустате, который внесён в перечень допинг-препаратов Всемирным антидопинговым агентством. Ещё одно обвинение в адрес теннисистки касается нарушений в её биологическом паспорте.

Срок дисквалификации заканчивается 6 октября 2026 года. Но спортсменка вправе обжаловать вынесенное решение, если выразит своё несогласие.

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сдал положительный тест на допинг

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сдал положительный тест на допинг

Напомним, теннисистка Симона Халеп была временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в октябре 2022 года. Допинг-проба спортсменки показала в её крови запрещённый WADA препарат roxadustat. Халеп настояла на повторном анализе, но он лишь подтвердил нарушение. В мае этого года ей выдвинули ещё одно обвинение.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • симонахалеп
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров