Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на 4 года из-за допинга
Румынская теннисистка Симона Халеп. Фото © ТАСС / AP / Hamish Blair
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила дисквалификацию на ближайшие четыре года из-за обнаруженного допинга в её крови. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Запрещённое вещество обнаружено в анализах спортсменки 29 августа 2022 года. Речь идёт о роксадустате, который внесён в перечень допинг-препаратов Всемирным антидопинговым агентством. Ещё одно обвинение в адрес теннисистки касается нарушений в её биологическом паспорте.
Срок дисквалификации заканчивается 6 октября 2026 года. Но спортсменка вправе обжаловать вынесенное решение, если выразит своё несогласие.
Напомним, теннисистка Симона Халеп была временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в октябре 2022 года. Допинг-проба спортсменки показала в её крови запрещённый WADA препарат roxadustat. Халеп настояла на повторном анализе, но он лишь подтвердил нарушение. В мае этого года ей выдвинули ещё одно обвинение.