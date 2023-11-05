Россиянин Рублёв уступил сербу Джоковичу в полуфинале "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Андрей Рублёв и сербский теннисист Новак Джокович. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.
В субботу, 4 ноября, имеющий пятый номер посева Рублёв встретился в матче 1/2 финала с Джоковичем, посеянным на турнире под первым номером. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.
Это уже пятое поражение российского теннисиста в шести личных встречах с сербом. Теперь последнему предстоит встретиться в финале с болгарином Григором Димитровым, который обыграл в другом полуфинале грека Стефаноса Циципаса.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев очень эмоционально отреагировал на поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга турнира "Мастерс", который проходил в Париже. Покидая корт, он несколько раз продемонстрировал свой средний палец собравшейся на трибунах французской публике.