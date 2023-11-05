Россиянин Рублёв уступил сербу Джоковичу в полуфинале "Мастерса" в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.

В субботу, 4 ноября, имеющий пятый номер посева Рублёв встретился в матче 1/2 финала с Джоковичем, посеянным на турнире под первым номером. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.

Это уже пятое поражение российского теннисиста в шести личных встречах с сербом. Теперь последнему предстоит встретиться в финале с болгарином Григором Димитровым, который обыграл в другом полуфинале грека Стефаноса Циципаса.