Медведев не сдержал эмоций от поражения на "Мастерсе" и показал трибунам средний палец

Российский теннисист Даниил Медведев очень эмоционально отреагировал на поражение от болгарина Григора Дмитрова в матче второго круга турнира "Мастерс", который проходил в Париже. Покидая корт, он несколько раз продемонстрировал свой средний палец собравшейся на трибунах французской публике.

Медведев не сдержал эмоций от поражения и показал трибунам средний палец. Видео © t.me / overbetting_ru

Конфликт со зрителями начался ещё по ходу встречи. Медведев, угрожая прервать игру, потребовал, чтобы болельщики прекратили свистеть.

Матч против болгарского спортсмена закончился со счётом 3:6, 7:6, 6:7. Своё участие в турнире продолжают трое теннисистов из России: Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, которым предстоит сыграть друг с другом в третьем круге, а также Андрей Рублёв, чьим противником станет голландец Ботик ван де Зандсхулп.

Медведев находится на третьей строчке в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТР), имея 7200 очков, занимая при этом первое место среди спортсменов из России. Григор Дмитров расположился на 17-м месте (2060 очков). Лидером рейтинга остаётся сербский спортсмен Новак Джокович (11 045 очков). Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас (8625 очков), а Андрей Рублёв находится на пятом месте рейтинга (4935 очков).