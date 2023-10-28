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28 октября, 15:11

Медведев вышел в финал турнира в Вене и установил рекорд

Даниил Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира ATP 500 в Вене

27-летний россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, обыграв в полуфинале 25-летнего грека Стефаноса Циципаса. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах 6:4, 7:6 (8:6 на тай-брейке).

Лучшие моменты матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира ATP 500 в Вене. Видео © YouTube / Tennis TV

Россиянин посеян на турнире под первым номером, Циципас был посеян под четвёртым. В финале Медведев сыграет с победителем матча между другим россиянином Андреем Рублёвым (третий сеяный) и итальянцем Янником Синнером (второй сеяный).

Занимающий третье место в рейтинге ATP Медведев вышел в свой девятый финал в сезоне (повторение личного рекорда 2019 года). Пока на его счету пять титулов. Стоит отметить, что россиянин является действующим победителем турнира в Вене, но он ещё никогда не выигрывал одни и те же соревнования дважды. При этом в 2023 году Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон, он лидирует по этому показателю.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на харде. В этом году призовой фонд состязаний превышает 2,4 миллиона евро. В 2020 году этот турнир также выиграл Рублёв.

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Ранее Лайф писал, что российский теннисист Павел Котов впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В полуфинальном матче соревнований в Стокгольме он переиграл серба Миомира Кецмановича, но в решающей игре уступил французу Гаэлю Монфису.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Никита Никонов
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