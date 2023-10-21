Россиянин Котов победил серба Кецмановича и впервые вышел в финал турнира ATP

Россиянин Павел Котов впервые в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP. В полуфинале турнира ATP 250 в Стокгольме 24-летний спортсмен обыграл своего ровесника серба Миомира Кецмановича (53-я ракетка мира) в двух сетах (6:3, 6:4).

Игра продолжалась 1 час 32 минуты. На пути к финалу Котов, занимающий в мировом рейтинге 109-е место, также победил украинца Виталия Сачко, финна Отто Виртанена (в квалификации), американца Кристофера Юбэнкса, итальянца Лоренцо Сонего и Таллона Грикспора из Нидерландов. В финале он сыграет с победителем встречи между ещё одним сербом — Ласло Дьёре — и французом Гаэлем Монфисом.

"Я очень рад. У меня нет слов. И, честно говоря, я очень устал. С учётом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл Большой шлем", — прокомментировал свою победу Котов в интервью после игры.

Турнир в Стокгольме проходит на харде. Призовой фонд соревнований составляет более 673 тысяч евро. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. В нынешнем розыгрыше он уступил во втором круге Кецмановичу. Стоит отметить, что россияне никогда не выигрывали состязания в столице Швеции.