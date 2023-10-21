Российский теннисист Карацев вышел в финал турнира ATP в Токио
Россиянин Карацев обыграл японца Мотидзуки в полуфинале турнира ATP в Токио
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио россиянин Аслан Карацев обыграл японца Синтаро Мотидзуки. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представителя РФ.
Матч был прерван в начале первого сета из-за дождя. Через некоторое время крышу стадиона закрыли, встреча продолжилась. В решающем поединке Карацеву предстоит сыграть с 21-летним американцем Беном Шелтоном. До этого представитель США обыграл соотечественника Маркоса Гирона в другом полуфинале.
Ранее Лайф рассказывал о том, что россиянин Андрей Рублёв в матче Кубка Лейвера проиграл в схватке с американским теннисистом Тейлором Фрицем. Игра, которая прошла в Ванкувере, длилась полтора часа и закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу американца.
ТАСС / ЕРА / FRANCK ROBICHON