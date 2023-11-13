Джокович в рекордный восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович обеспечил себе лидерскую позицию в мировом рейтинге по окончании сезона. Спортсмен становится первой ракеткой в восьмой раз, что является абсолютным рекордом.

12 ноября Новак провёл трёхчасовую встречу с датчанином Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Сербскому теннисисту удалось реализовать четыре из восьми брейк-пойнтов, а также сделать десять подач навылет. Его соперник же отметился сразу 18 эйсами и тремя брейк-пойнтами из шести. Встреча выдалась сложной для Джоковича, который в ходе неё даже сломал две ракетки.

В последний раз серб становился первой ракеткой мира к концу сезона в 2021 году. Тогда Новак побил рекорд американца Пита Сампраса, в активе которого было шесть первых мест. В 2022-м же на лидерскую позицию в рейтинге вышел испанец Карлос Алькарас.