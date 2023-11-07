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7 ноября, 01:55

Свёнтек выиграла итоговый турнир WTA и вновь стала первой ракеткой мира

<p>Теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA. Обложка © <a href="https://www.wtatennis.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wtatennis.com</a></p>

Теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA. Обложка © wtatennis.com

Полька Ига Свёнтек, вторая ракетка мира, одержала победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку рейтинга, в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), прошедшего в мексиканском Канкуне.

Свёнтек выиграла итоговый турнир WTA и вновь стала первой ракеткой мира. Видео © wtatennis.com

Игра продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:0. По итогам сезона Свёнтек сместит с пьедестала белоруску Арину Соболенко и вновь станет первой ракеткой мира. Кроме того, за победу она получит 1500 рейтинговых очков и 1 476 000 долларов призовых.

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А ранее Лайф писал, что сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для 36‑летнего серба этот титул на парижском "Мастерсе" стал 40-м за карьеру.

Лариса Сафронова
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