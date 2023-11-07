Свёнтек выиграла итоговый турнир WTA и вновь стала первой ракеткой мира
Теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA. Обложка © wtatennis.com
Полька Ига Свёнтек, вторая ракетка мира, одержала победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку рейтинга, в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), прошедшего в мексиканском Канкуне.
Свёнтек выиграла итоговый турнир WTA и вновь стала первой ракеткой мира. Видео © wtatennis.com
Игра продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:0. По итогам сезона Свёнтек сместит с пьедестала белоруску Арину Соболенко и вновь станет первой ракеткой мира. Кроме того, за победу она получит 1500 рейтинговых очков и 1 476 000 долларов призовых.
А ранее Лайф писал, что сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для 36‑летнего серба этот титул на парижском "Мастерсе" стал 40-м за карьеру.