Полька Ига Свёнтек, вторая ракетка мира, одержала победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку рейтинга, в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), прошедшего в мексиканском Канкуне.

Свёнтек выиграла итоговый турнир WTA и вновь стала первой ракеткой мира. Видео © wtatennis.com

Игра продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:0. По итогам сезона Свёнтек сместит с пьедестала белоруску Арину Соболенко и вновь станет первой ракеткой мира. Кроме того, за победу она получит 1500 рейтинговых очков и 1 476 000 долларов призовых.