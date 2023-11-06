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6 ноября, 20:48

Звонарёва и Зигемунд выиграли итоговый турнир WTA в парном разряде

<p>Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва. Обложка © <a href="https://www.wtatennis.com/news/3771398/siegemund-and-zvonareva-storm-to-wta-finals-doubles-title" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA Finals Cancun</a></p>

Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва. Обложка © WTA Finals Cancun

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд стали победительницами итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В финале они обыграли американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

В решающем матче турнира, который проходит в Канкуне (Мексика), россиянка и немка победили со счётом 6:4, 6:4. Для этого им понадобился один час 38 минут.

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Это первая победа 39-летней Звонарёвой и 35-летней Зигемунд на итоговом турнире WTA. Всего в сезоне они завоевали четвёртый совместный титул, ранее спортсменки побеждали на турнирах в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).

Напомним, в полуфинале российско-немецкий дуэт одержал победу над австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элизе Мертенс со счётом 3:6, 6:3, 10:5. К слову, призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов.

Артур Лапсаков
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