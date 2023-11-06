Звонарёва и Зигемунд выиграли итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд стали победительницами итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В финале они обыграли американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

В решающем матче турнира, который проходит в Канкуне (Мексика), россиянка и немка победили со счётом 6:4, 6:4. Для этого им понадобился один час 38 минут.

Это первая победа 39-летней Звонарёвой и 35-летней Зигемунд на итоговом турнире WTA. Всего в сезоне они завоевали четвёртый совместный титул, ранее спортсменки побеждали на турнирах в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).