Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс и прошли в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в мексиканском Канкуне.

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде. Видео © X / WTA

Игра продолжалась один час 27 минут и закончилась со счётом 3:6, 6:3, 10:5. В финале теннисистки встретятся с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес.