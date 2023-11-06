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6 ноября, 00:21

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс и прошли в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в мексиканском Канкуне.

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде. Видео © X / WTA

Игра продолжалась один час 27 минут и закончилась со счётом 3:6, 6:3, 10:5. В финале теннисистки встретятся с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес.

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А ранее российско-немецкий дуэт одержал победу над американками Джессикой Пегулой и Кори Гауфф (первая ракетка мира в парном разряде) со счётом 3:6, 6:4, 10:8. К слову, призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов.

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Кадр из видео X / WTA

Лариса Сафронова
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