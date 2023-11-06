Теннисистки Звонарёва и Зигемунд вышли в парный плей-офф итогового турнира WTA

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика), призовой фонд составляет девять миллионов долларов.

В воскресенье, 5 ноября, пара одержала победу над американками Джессикой Пегулой и Кори Гауфф (первая ракетка мира в парном разряде) со счётом 3:6, 6:4, 10:8 и находится на втором месте в группе A. В полуфинале 39-летняя россиянка и 35-летняя немка сыграют с победителями группы B — бельгийкой Элизе Мертенс и австралийкой Сторм Хантер.