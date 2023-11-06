Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 21:36

Теннисистки Звонарёва и Зигемунд вышли в парный плей-офф итогового турнира WTA

<p>Теннисистки Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1700239249520435296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA</a></p>

Теннисистки Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд. Обложка © X / WTA

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика), призовой фонд составляет девять миллионов долларов.

В воскресенье, 5 ноября, пара одержала победу над американками Джессикой Пегулой и Кори Гауфф (первая ракетка мира в парном разряде) со счётом 3:6, 6:4, 10:8 и находится на втором месте в группе A. В полуфинале 39-летняя россиянка и 35-летняя немка сыграют с победителями группы B — бельгийкой Элизе Мертенс и австралийкой Сторм Хантер.

Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались из-за зарплат и нагрузок

Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались из-за зарплат и нагрузок

В сентябре Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходившего в Нью-Йорке. Однако в решающем матче турнира спортсменки уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров