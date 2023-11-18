Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира АТР

Встреча завершилась при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, продлившись два часа 29 минут. Теперь Синнера ожидает первое в карьере выступление в финале итогового турнира АТР. Медведев побеждал на турнире этой серии в 2020 году, а в следующем сезоне прошёл в финал, где потерпел поражение. Во втором матче полуфинала, который тоже состоится сегодня, сыграют испанский спортсмен Карлос Алькарас и сербский теннисист Новак Джокович.