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18 ноября, 16:56

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира АТР

<p>Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni</p>

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сопернику из Италии Яннику Синнеру в матче полуфинала итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине. Призовой фонд состязания составляет рекордные 15 миллионов долларов.

Встреча завершилась при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, продлившись два часа 29 минут. Теперь Синнера ожидает первое в карьере выступление в финале итогового турнира АТР. Медведев побеждал на турнире этой серии в 2020 году, а в следующем сезоне прошёл в финал, где потерпел поражение. Во втором матче полуфинала, который тоже состоится сегодня, сыграют испанский спортсмен Карлос Алькарас и сербский теннисист Новак Джокович.

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Ранее Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмены провели на корте один час 20 минут, закончив игру со счётом 6:4, 6:4.

Юрий Лысенко
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