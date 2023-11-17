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17 ноября, 17:15

Медведев проиграл Алькарасу в матче группы в итоговом турнире ATP

<p>Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni</p>

Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Спортсмены провели на корте один час 20 минут, закончив игру со счётом 6:4, 6:4.

По итогам встречи оба теннисиста имеют по две победы и одному поражению в Красной группе. Россиянин (сеты 4-2) занял второе место, а его соперник — первое (5-2). В полуфинале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.

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А вчера Даниил Медведев победил немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Встреча закончилась со счётом 7:6 (9:7 на тай-брейке), 6:4.

Матвей Константинов
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